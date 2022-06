Malagrotta | carabinieri al lavoro M5S | “No all’inceneritore di Gualtieri”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 giugno 2022) A 48 ore dallo scoppio del rogo nell’ex discarica dia Roma le prime mosse della magistratura. La procura ha aperto un’inchiesta per incendio colposo e ha affidato una maxi consulenza aidel Noe. Ancora oggi 17 giugno le zone limitrofe all’area dell’impianto andato a fuoco sono in allerta. Sospese le attività scolastiche, i centri estivi, e ci sono divieti di raccolta e consumo di alimenti vegetali e animali prodotti in un raggio di 6 chilometri da. Non solo, alcune palestre hanno avvisato i propri iscritti che ogni attività outdoor, dalle piscine all’acquafitness, la si sposta al chiuso per precauzione. Per spegnere completamente l’incendio, scoppiato nel pomeriggio del 15 giugno, serviranno ancora dei giorni di lavori ai vigili del fuoco. E i magistrati hanno stabilito un tempo minimo di 3 mesi, ...