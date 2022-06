Macron | nessuna pace se obiettivo è schiacciare la Russia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il presidente francese Emmanuelha dichiarato che l'Ucraina non avrà maise l'finale del conflitto nel Paese è "la". In un'intervista alla tv francese Bfmtv, ...

Pubblicità

Roberto72009892 : 'Schiacciare' la #Russia è un obiettivo fantomatico, schiacciare l'#Ucraina è un obiettivo concreto. Non rovesciamo… - hksDDR : Ucraina Russia. Macron: nessuna pace se obiettivo è schiacciare la Russi... - AgrandeAt : @La_manina__ Questo sarebbe tutto da vedere. Non era scritto da nessuna parte che dovessero andare insieme i premie… - Claudio73691568 : RT @valy_s: La passerella a cospetto di #Zelensky #Macron, #Scholz, #Draghi… Qualunque cosa siano andati a fare, qualunque intenzioni avess… - Vasco_pisa : RT @GiocatricePerTE: NESSUNA PAROLA DI PACE A #Kiev . Invio di armi a #Zelensky 'Sino alla vittoria finale dell'Ucraina'. #Draghi #Macr… -

... come senotizia,telefonata,riunione nel frattempo intercorsa possa avere ... Anche ieri, non aveva ancora finito di dire buon giorno in Tshirt verde a, Scholz e Draghi (...Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuelin un'intervista a BfmTV . "Le nostre ... "Ucraina cesserà di esistere" "L'Ucraina è attualmente controllata dall'esterno, non prende...Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'Ucraina non avrà mai pace se l'obiettivo finale del conflitto nel Paese è "schiacciare la Russia". (ANSA) ...Dal trattato dell’Eliseo del 1963 è iniziato quel “gioco” di coppie che ha segnato la storia del dopoguerra europeo. Il “formato” a tre, con Draghi al fianco ...