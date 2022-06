“Ma guardatele bene” Diletta Leotta e mamma Ofelia | la foto insieme e scoppia la bufera

(Di venerdì 17 giugno 2022)e laper la. Non pensava minimamente di ricevere commenti del genere la bellissima e bravissima giornalista sportiva, che dunque aveva deciso di pubblicare un’immagine amorevole senza aspettarsi ovviamente critiche simili. Invece non è stato così, infatti diversi utenti hanno notato qualcosa che non andavae l’hanno sottolineato. Tante polemiche inaspettate nei suoi confronti e chissà se lei vorrà replicare a tutto ciò nelle prossime ore.e laper lapubblicata sul social network Instagram, che aveva anche scelto una didascalia breve ma significativa. A proposito della giovane, fonti vicine alla ...

Pubblicità

protoromantica : RT @lorenzB59: Guardatele bene queste 4 facce: un bulletto che vorrebbe una giustizia a proprio uso e consumo... tre leader di partito che… - MarcoLe86931402 : RT @lorenzB59: Guardatele bene queste 4 facce: un bulletto che vorrebbe una giustizia a proprio uso e consumo... tre leader di partito che… - CurottoMauro : RT @lorenzB59: Guardatele bene queste 4 facce: un bulletto che vorrebbe una giustizia a proprio uso e consumo... tre leader di partito che… - Marilen97832318 : RT @lorenzB59: Guardatele bene queste 4 facce: un bulletto che vorrebbe una giustizia a proprio uso e consumo... tre leader di partito che… - theLorenzozen : RT @lorenzB59: Guardatele bene queste 4 facce: un bulletto che vorrebbe una giustizia a proprio uso e consumo... tre leader di partito che… -

Sardegna e Libertà

... se scrive qualcuno che ha veramente bisogno Un messaggio di lavoro, i nonni che non stanno, ... se piove come la vesto qualcuno di voi ha visto le previsioni del tempo (Mada sola no)...Ascolta questo articolo L' Isola dei Famosi, reality seguitissimo dai telespettatori, si è sempre caratterizzato per i colpi di scena, per le prove estreme dei naufraghi, per i soliti diverbi e i vari ... Sardegna e Libertà • Guardatevi, siete voi