M5s | la provocazione di Di Maio sulla regola del doppio mandato | “Se il Movimento si radicalizza e guarda indietro | allora è giusto tenerla”

(Di venerdì 17 giugno 2022) A un giorno dall’attacco di Luigi Dial leader del5 stelle (senza mai nominarlo) e dalla risposta di Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri torna a parlare del5 stelle. “Io mi son permesso semplicemente di porre dei temi e aprire un dibattito su alcune questioni come la Nato, la guerra in Ucraina, la transizione ecologica e ho ricevuto insulti personali come quelli che ho visto sui giornali stamattina – ha detto ai giornalisti a margine di una visita a Castellamare – Io temo che M5s rischi di diventare la forza politica dell’odio una forza politica che tra l’altro nello statuto ha il rispetto della persona. Credo che dobbiamo parlare dei temi, il nostro elettorato è disorientato perché quando si pongono dei temi ci sono attacchi personali e questo non è accettabile”. Quindi Diha ...

Pubblicità

PorcodelMolente : M5s, la provocazione di Di Maio sulla regola del doppio mandato: “Se il Movimento si radicalizza e guarda indietro,… - fattoquotidiano : M5s, la provocazione di Di Maio sulla regola del doppio mandato: “Se il Movimento si radicalizza e guarda indietro,… -

Manfredi sottoscrive le recenti posizioni del costituzionalista Massimo Villone (che dice no alle Regioni - repubblichette), del senatoreVincenzo Presutto (che parla apertamente di ...E' una "stupidaggine" dire "che la posizione delè anti - atlantista". Poi la zampata finale: "... Sembra un po' unaquando Conte accusa Di Maio di "voler sporcare la missione di Draghi ...L’autonomia (che non c’è) è un cannocchiale rovesciato. Vista da Nord è deludente come un piatto di magro in quaresima ma, vista da Sud, è una cornucopia a solo beneficio dello spietato Nord. Non c’è ...Matteo Salvini è costretto a giocare in difesa - dai risultati elettorali alle iniziative diplomatiche come minimo estemporanee - e dunque attacca. Anche qui però in maniera sconclusionata. E l’attacc ...