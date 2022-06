M5s: Gubitosa, 'Di Maio ormai gioca partita sua, non fa più gli interessi del Movimento' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Le parole del ministro Di Maio sono gravi. Il mio non è un attacco personale, ma un punto di vista politico. Di Maio non tiene conto del fatto che oggi il Movimento sia cambiato rispetto a quando lui era capo politico" e "quindi quando Di Maio contesta le decisioni prese nel consiglio nazionale, e addirittura ci assimila a Salvini, sta offendendo tutta la comunità del M5s". Lo dice il vicepresidente del M5s Michele Gubitosa a 'Fanpage.it'. "Il M5s ha un ministro in una carica determinante che da un po' di tempo, e adesso ne abbiamo conferma, si è posto in rotta di collisione con le posizioni degli Organi politici e con la sensibilità dell'intera comunità del Movimento. ormai sembra giocare una partita tutta ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Le parole del ministro Disono gravi. Il mio non è un attacco personale, ma un punto di vista politico. Dinon tiene conto del fatto che oggi ilsia cambiato rispetto a quando lui era capo politico" e "quindi quando Dicontesta le decisioni prese nel consiglio nazionale, e addirittura ci assimila a Salvini, sta offendendo tutta la comunità del M5s". Lo dice il vicepresidente del M5s Michelea 'Fanpage.it'. "Il M5s ha un ministro in una carica determinante che da un po' di tempo, e adesso ne abbiamo conferma, si è posto in rotta di collisione con le posizioni degli Organi politici e con la sensibilità dell'intera comunità delsembrare unatutta ...

