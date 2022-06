M5S | Grillo e i 2 mandati | “Meglio sacrificare qualche vero o sedicente Grande Uomo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Il “dilemma” della regola del doppio mandato “può essere superato in altri modi, senza per questo privarsi di una regola la cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere, se non di una sua deriva autoritaria, che è ben maggiore del sacrificio di”. Così Beppeinterviene dal suo Blog nel dibattito sul superamento della regola dei due, tema che sarà sottoposto a votazione sul sito del M5S entro la fine del mese. Un passaggio che secondo fonti parlamentari ‘contiane’ vicine al garante 5 Stelle sarebbe un riferimento al ‘sacrificio’ di Di Maio per il doppio mandato. “Alcuni obiettano, soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere, – prosegue– ...