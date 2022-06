M5S, Diaco: Malagrotta no pretesto per accelerare su inceneritore (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – “Quello che è accaduto a Malagrotta ha avuto forti ripercussioni sull’ambiente e sulla vivibilità di Roma. Bisogna però ammettere che si trattava di un disastro annunciato, legato alla manifesta incapacità di Gualtieri, di Zingaretti e delle loro amministrazioni.” “Nella drammaticità dell’emergenza, lascia perplessi l’enfasi che Gualtieri sta ponendo sul suo inceneritore, che non è certo un progetto realizzabile nell’immediato. Si ha quasi la sensazione che l’incendio potrebbe essere preso come pretesto per accelerare sull’inceneritore…”. Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma – “Quello che è accaduto aha avuto forti ripercussioni sull’ambiente e sulla vivibilità di Roma. Bisogna però ammettere che si trattava di un disastro annunciato, legato alla manifesta incapacità di Gualtieri, di Zingaretti e delle loro amministrazioni.” “Nella drammaticità dell’emergenza, lascia perplessi l’enfasi che Gualtieri sta ponendo sul suo, che non è certo un progetto realizzabile nell’immediato. Si ha quasi la sensazione che l’incendio potrebbe essere preso comepersull’…”. Così in una nota Daniele, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della commissione Ambiente. (Agenzia Dire)

