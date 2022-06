M5s, Di Maio:rischiamo di diventare una forza politica dell'odio (Di venerdì 17 giugno 2022) "Temo che questa forza politica rischia di diventare una forza politica dell'odio, una forza politica che tra l'altro nello statuto ha il rispetto della persona. Il nostro lettore è disorientato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) "Temo che questarischia diuna, unache tra l'altro nello statuto ha il rispettoa persona. Il nostro lettore è disorientato ...

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - HuffPostItalia : Di Maio contro Conte: 'M5S mai così male e non c'è neanche un posto dove dirlo' - Simo07827689 : RT @Moonlightshad1: Oggi solo Travaglio ne dice quattro a Di Maio, il giornalismo dei padroni, quello che ha sempre accusato Il Fatto di es… - IVANCONF : RT @fattoquotidiano: 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimento'… -