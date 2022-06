M5S, Di Maio fa la vittima: «Contro di me insulti personali. Il M5S rischia di prendere la via dell’odio» (Di venerdì 17 giugno 2022) La vicepresidente del M5S e viceministro al Mise, Alessandra Todde, non le esclude: a chi le ha chiesto di possibili sanzioni disciplinari per Luigi Di Maio, ha replicato ricordando che «il nuovo corso ha prodotto un’organizzazione che decide in maniera collegiale e che poi si confronta con gli iscritti…». Fuori dal Movimento, poi, c’è pure chi non esclude l’espulsione. «Ragionevolmente parlando penso che Di Maio non lascerà il M5S a meno che venga espulso dal Consiglio nazionale», ha detto l’ex Cinquestelle ora in Coraggio Italia, Emilio Carelli, spalancando eventualmente le porte al ministro degli Esteri: «In quel caso noi lo accoglieremmo a braccia aperte. Almeno questo è ciò che io penso». Insomma, nella guerra frontale con Giuseppe Conte, acuita dall’imminenza del voto sul doppio mandato, le cose per Di Maio non sembrano mettersi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) La vicepresidente del M5S e viceministro al Mise, Alessandra Todde, non le esclude: a chi le ha chiesto di possibili sanzioni disciplinari per Luigi Di, ha replicato ricordando che «il nuovo corso ha prodotto un’organizzazione che decide in maniera collegiale e che poi si confronta con gli iscritti…». Fuori dal Movimento, poi, c’è pure chi non esclude l’espulsione. «Ragionevolmente parlando penso che Dinon lascerà il M5S a meno che venga espulso dal Consiglio nazionale», ha detto l’ex Cinquestelle ora in Coraggio Italia, Emilio Carelli, spalancando eventualmente le porte al ministro degli Esteri: «In quel caso noi lo accoglieremmo a braccia aperte. Almeno questo è ciò che io penso». Insomma, nella guerra frontale con Giuseppe Conte, acuita dall’imminenza del voto sul doppio mandato, le cose per Dinon sembrano mettersi ...

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - AndreaMarcucci : Con il #M5S, di cui parla il ministro Di Maio, europeista, atlantista, e solidamente ancorato al governo Draghi, fa… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: M5s, Di Maio: “ho ricevuto insulti” (ma non proviene dal partito del Vaffa?) - JoKakamuKazz : RT @Gigi281100: @GiuseppeConteIT Gli ex elettori M5S non perdoneranno mai a Di Maio e Grillo la svolta draghiana -