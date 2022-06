M5S | Carelli | “Di Maio? Se lo cacciano pronti ad accoglierlo a braccia aperte”

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Mentre si accende lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di, Emilio– deputato ex M5S, ora in Coraggio Italia – torna a spendere parole d’elogio per il ministro degli Esteri, ‘spalancando’ le porte del suo partito centrista al titolare della Farnesina in caso di espulsione dal Movimento 5 Stelle: “Ragionevolmente parlando penso che Dinon lascerà il M5S a meno che venga espulso dal Consiglio nazionale. In quel caso”, diceall’Adnkronos, “noi lo accoglieremmo a. Almeno questo è ciò che io penso”. “Personalmente considero Luigi Di, all’interno del M5S, il politico più raffinato che ci sia in questo momento. Già qualche mese fa, quando parlai dell’ipotesi di un tavolo allargato attorno al quale far sedere ...

