Pubblicità

calsciomercato : Sto bene e mi sto riprendendo dall’infortunio alla spalla. La Coppa del Mondo si avvicina e dobbiamo affrontarla ne… - MundoNapoli : Lozano: “Sto bene e mi sto riprendendo dall’operazione “ - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Lozano: 'Operazione? Sto bene, mi sto riprendendo. Punto a fare ottimo Mondiale' - ilnapolionline : Lozano: 'Sto bene e mi sto riprendendo dall'infortunio alla spalla' - - _SiGonfiaLaRete : #Lozano: 'Mi sto riprendendo dall'infortunio, mi sento bene...' -

... esultanza gol HirvingHirvingha rilasciato alcune dichiarazioni a Tudn. Si è operato alla spalla a maggio, per risolvere il problema che aveva dopo l'infortunio accaduto a febbraio. ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato: è sfida tra Napoli e Monza per Nandezdopo l'infortunio: "bene, voglio disputare un buon Mondiale" CONTENUTI EXTRA ...Hirving Lozano, attaccante del Napoli, è tornato a parlare dal ritiro della sua nazionale dopo l'operazione alla spalla destra che lo aveva costretto a chiudere anticipatamente la stagione con la comp ...Hirving Lozano, esterno del Napoli, e del Messico, ha parlato dal ritiro della sua nazionale, come riporta Sport Mediaset. “Hirving Lozano torna a parlare dopo l’operazione alla spalla destra che lo a ...