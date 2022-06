Lotteria degli scontrini, un emendamento al decreto Pnrr dà l’ok all’estrazione istantanea. Ma rinvia a nuovi provvedimenti per i dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) Via libera alla Lotteria degli scontrini “istantanea“: lo prevede un emendamento alla legge di conversione del nuovo decreto Pnrr, approvato nella notte dalle Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato. Il testo recita che “con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate”, saranno “disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie”. L’estrazione istantanea è lo strumento con cui si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Via libera alla“: lo prevede unalla legge di conversione del nuovo, approvato nella notte dalle Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato. Il testo recita che “con uno o piùdel direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate”, saranno “disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie”. L’estrazioneè lo strumento con cui si ...

Pubblicità

sferriam : Un giorno, speriamo non molto lontano, qualche studioso farà una ricerca sul rapporto fra l'intelligenza del popol… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Lotteria degli scontrini, un emendamento al decreto Pnrr dà l’ok all’estrazione istantanea. Ma rinvia i dettagli a un… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, un emendamento al decreto Pnrr dà l’ok all’estrazione istantanea. Ma rinvia i dettagli a… - fisco24_info : Via libera alla lotteria degli scontrini istantanea: Bisognerà associare un codice lotteria alla carta di credito - pietro_dav : @luciodigaetano Supporto a quota 100. Supporto a quota 100. Non dimentichiamo quello schifo. E il condono fiscale d… -