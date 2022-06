Lory Del Santo getta delle ombre sulla produzione dell’Isola c’entra il fidanzato mollato in diretta

Pubblicità

IncontriClub : Lory Del Santo, i sospetti su Marco Cucolo: “Lo hanno fatto apposta per farci litigare” - infoitcultura : Lory Del Santo sgancia la bomba, scandalo all'Isola: 'Lo hanno fatto in mezzo al bosco' - infoitcultura : Lory Del Santo smaschera Estefania Bernal dopo l'Isola/ Regole violate di nascosto? - infoitcultura : Lory Del Santo accusa Luca Daffrè 'ha fatto cose ignobili'/ Duro affondo dopo l'Isola - infoitcultura : Isola dei famosi, 'Marco Cucolo disperato': Lory del Santo svela cosa è successo al suo fidanzato dopo la litigata -

Santo accusa Luca Daffrè "ha fatto cose ignobili"/ Duro affondo dopo l'Isola Clemente Russo, la strategia attuata all'Isola dei Famosi Nonostante non sia riuscito a conquistare la finale ...il fidanzato diSanto ha perso circa 6 chili in 85 giorni. Come già detto in precedenza, Edoardo Tavassi, invece, ha deciso di prendere parte al casto con questo unico obiettivo: dimagrire. ...LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, ‘Marco Cucolo disperato’: Lory del Santo svela cosa è successo al suo fidanzato dopo la litigata. Lory Del Santo fa riferimento a Gennaro Auletto durante la sua ...Dopo la sua eliminazione da L'Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha continuato a far parlare di sé, nel bene e nel male. Negli ultimi giorni è stata pubblicata una sua intervista con Fanpage.it, nella q ...