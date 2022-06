(Di venerdì 17 giugno 2022) Il cantante ed ex professore dà una serie di consigli ai ragazzi. 'Ormai siete in finale. Allenatevi fino all'ultimo e tenete a bada ...

Pubblicità

lorenzo_lepera : RT @LaGio___: Virginia Raffaele che inizia a frequentarsi con Baglioni - lorenzo_lepera : RT @negri_jenny: Virginia Raffaele stanno e Claudio Baglioni insieme - Martina7_totale : Virginia Raffaele e Claudio Baglioni insieme dopo Sanremo. Amedeo portami anche uno solo fra Lorenzo e Zelensky e n… - sonikmusicnet : Ora in onda: Lorenzo Baglioni - Il congiuntivo -

LA NAZIONE

Il cantante ed ex professore dà una serie di consigli ai ragazzi. 'Ormai siete in finale. Allenatevi fino all'ultimo e tenete a bada ......di Sanpresieduta dall'arcivescovo emerito cardinale Gualtiero Bassetti. Seguirà la processione con il Santissimo Sacramento tra piazza IV Novembre, via Fani, piazza Matteotti, viae ... Lorenzo Baglioni: "La colonna sonora della Maturità Un bel Venditti ci vuole sempre..." Il cantante ed ex professore dà una serie di consigli ai ragazzi. "Ormai siete in finale. Allenatevi fino all'ultimo e tenete a bada l'ansia" ...Anche a Perugia e a Città della Pieve i fedeli ritornano a vivere "in presenza" le tradizionali processioni del Corpus Domini. Una solennità che la Chiesa celebra giovedì 16 e di domenica 19 giugno e ...