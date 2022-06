Londra ordina l’estradizione di Assange negli Usa. Wikileaks: “Un giorno buio per la libertà di stampa” (Di venerdì 17 giugno 2022) La giustizia del Regno Unito ha deciso per l’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Dove, come noto, il fondatore di Wikileaks è accusato di spionaggio. La notizia del via libera – confermata poco fa – arriva tramite la ministra degli Interni britannica, Priti Patel, che ha firmato il decreto. Il lungo caso giudiziario, condito di fughe e richieste di asilo, polemiche e accuse, si risolve dunque nella cronaca di un provvedimento annunciato. E con una firma che ratifica il completamento dell’iter giudiziario sulla controversa vicenda dell’attivista australiano. Assange, il governo britannico ordina l’estradizione Ora, in base a quello che decideranno i tribunali d’oltreoceano, le accuse che le autorità americane muovono al cofondatore e caporedattore ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) La giustizia del Regno Unito ha deciso perdi JulianStati Uniti. Dove, come noto, il fondatore diè accusato di spionaggio. La notizia del via libera – confermata poco fa – arriva tramite la ministra degli Interni britannica, Priti Patel, che ha firmato il decreto. Il lungo caso giudiziario, condito di fughe e richieste di asilo, polemiche e accuse, si risolve dunque nella cronaca di un provvedimento annunciato. E con una firma che ratifica il completamento dell’iter giudiziario sulla controversa vicenda dell’attivista australiano., il governo britannicoOra, in base a quello che decideranno i tribunali d’oltreoceano, le accuse che le autorità americane muovono al cofondatore e caporedattore ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Londra ordina l’estradizione di Assange negli Usa. Wikileaks: “Un giorno buio per la libertà di stampa”… - Maurizio62 : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani Un giorno buio per la libertà di stampa: Londra ordina l'estradi… - 501_tot : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani Un giorno buio per la libertà di stampa: Londra ordina l'estradi… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani Un giorno buio per la libertà di stampa: Londra ordina l… - Inoguci : RT @Ticinonline: Londra ordina l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti #assange #wikileaks -