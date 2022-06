Lombardia con l’acqua alla gola. Fontana chiede lo stato di calamità. Il Pirellone si è ricorda della siccità solo col caldo (Di venerdì 17 giugno 2022) La Lombardia è con l’acqua alla gola. Sembra proprio che decenni di rapporti e allarmi in fatto di cambiamento climatico, siano rimasti lettera morta. solo così si può spiegare il fatto che l’Italia – e in particolare il nord – ogni volta cascano dal pero e scoprono il problema quando le temperature sono già oltre il livello di guardia e la siccità è qualcosa con cui fare i conti giornalmente. Una situazione che si è ripetuta anche quest’anno, con il solito ricorso a procedure emergenziali preannunciato dal governatore Attilio Fontana che ha fatto sapere: “chiederemo sicuramente lo stato di emergenza, c’è già stata una richiesta a livello parlamentare della Lombardia. Penso sia una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Laè con. Sembra proprio che decenni di rapporti ermi in fatto di cambiamento climatico, siano rimasti lettera morta.così si può spiegare il fatto che l’Italia – e in particolare il nord – ogni volta cascano dal pero e scoprono il problema quando le temperature sono già oltre il livello di guardia e laè qualcosa con cui fare i conti giornalmente. Una situazione che si è ripetuta anche quest’anno, con il solito ricorso a procedure emergenziali preannunciato dal governatore Attilioche ha fatto sapere: “remo sicuramente lodi emergenza, c’è già stata una richiesta a livello parlamentare. Penso sia una ...

