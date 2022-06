Lola Indigo, chi è la cantante spagnola che canta con Rocco Hunt e Elettra Lamborghini? Età, fidanzato, canzoni, Instagram (Di venerdì 17 giugno 2022) Lola Indigo è una cantante spagnola. Con Rocco Hunt e Elettra Lamborghini canta il nuovo singolo scritto dal rapper napoletano, Caramello. Cosa sappiamo sulla spagnola Indigo? Leggiamo! Leggi anche: Franco Ricciardi: età, vita privata, moglie, figli, biografia, cosa è successo all’occhio, canzoni, Instagram Lola Indigo, chi è la cantante spagnola che canta con Rocco Hunt... Leggi su donnapop (Di venerdì 17 giugno 2022)è una. Conil nuovo singolo scritto dal rapper napoletano, Caramello. Cosa sappiamo sulla? Leggiamo! Leggi anche: Franco Ricciardi: età, vita privata, moglie, figli, biografia, cosa è successo all’occhio,, chi è lachecon...

Pubblicità

ironicoincompre : no scusate io non riesco a distinguere le voci di elettra lamborghini e lola indigo AHAHAHAH - ludodreamer : RT @nonvogliosapere: Lola Indigo che canta in italiano adesso il prossimo livello da raggiungere sarà Lola Indigo ft Ana Mena per una canzo… - Lola_B___ : RT @zazoomblog: Caramello testo della canzone di Elettra Lamborghini Rocco Hunt e Lola Indigo VIDEO - #Caramello #testo #della #canzone h… - SpiritoSfranto : La presenza di Lola Indigo in quella canzone - aronscigarette : MA LOLA INDIGO CANTA IN ITALIANO IN CARAMELLO IO MI ASPETTAVO LA PARTE SPAGNOLA RIP -