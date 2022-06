Lo sfogo del padre di Elena: "Nessun raptus". Martina, due ore al cellulare in cerca di aiuto dopo il delitto (Di venerdì 17 giugno 2022) "Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina?! Un omicidio premeditato e studiato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) "Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare unquello che ha fatto?! Un omicidio premeditato e studiato ...

Pubblicità

sportnews201 : Atletica Frascati, lo sfogo del presidente Di Paola: “Ottenuti grandi risultati in un ambiente difficile”? - oslaz : Atletica Frascati, lo sfogo del presidente Di Paola: “Ottenuti grandi risultati in un ambiente difficile” - infoitinterno : Bimba morta, lo sfogo del papà “La mia ex moglie pazza? L’omicidio studiato con lucidità” - confusedgio : allora ho bisogno del vostro aiuto riguardo ciò che ho scritto ieri sul mio ex al momento sento che dovrei scriver… - mattino5 : 'Martina è un mostro' Lo sfogo del padre della piccola Elena uccisa da sua mamma #Mattino5 -