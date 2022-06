LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: si inizia con il fioretto femminile, Italia subito a caccia di medaglie! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:04 La formula prevede un primo turno in cui 60 atlete si sfideranno in 9 gironi (3 da 6 e 3 da 7), al termine del quale in 44 passeranno alla fase ad eliminazione DIRETTA. 08:01 Sarà prima il momento del fioretto femminile, mentre in tarda mattinata toccherà alla sciabola maschile. 07:58 Pesa l’assenza di Luigi Samele, purtroppo ai box per un problema fisico. 07:55 Nella sciabola maschile l’Italia si affida invece a Luca Curatoli, Michele Gallo, Giovanni Repetti e Pietro Torre. 07:52 L’Italia oggi, nel fioretto femminile, schiera in pedana quattro schermitrici: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. 07:49 Si inizierà tra pochi minuti con i primi turni, mentre per ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:04 La formula prevede un primo turno in cui 60 atlete si sfideranno in 9 gironi (3 da 6 e 3 da 7), al termine del quale in 44 passeranno alla fase ad eliminazione. 08:01 Sarà prima il momento del, mentre in tarda mattinata toccherà alla sciabola maschile. 07:58 Pesa l’assenza di Luigi Samele, purtroppo ai box per un problema fisico. 07:55 Nella sciabola maschile l’si affida invece a Luca Curatoli, Michele Gallo, Giovanni Repetti e Pietro Torre. 07:52 L’oggi, nel, schiera in pedana quattro schermitrici: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. 07:49 Si inizierà tra pochi minuti con i primi turni, mentre per ...

Pubblicità

MC_Scherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2022 - A MACERATA CHIUSURA CON LA SCIABOLA E LE PROVE PER NON VEDENTI - MC_Scherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2022 - A MACERATA LE GARE DI SPADA / LINK RISULTATI LIVE - MC_Scherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2022 - PRIMA GIORNATA DEDICATA ALLE GARE DI FIORETTO / LINK RISULTATI LIVE - ASgrulletti : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2022 - A MACERATA CHIUSURA CON LA SCIABOLA E LE PROVE PER NON VEDENTI - usatoscherma : RT @Federscherma: CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI 2022 - A MACERATA CHIUSURA CON LA SCIABOLA E LE PROVE PER NON VEDENTI -