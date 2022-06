LIVE Nuoto artistico | Europei 2022 in DIRETTA | in vetta Marta Fiedina | si avvicina il momento di Linda Cerruti

(Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.39 Basso il punteggio della Alfaro, che ha compiuto qualche errorino di troppo. Punteggio di 61.4452 (Esecuzione 18.2000, Impressione 19.0000, Elementi 24.2452), ottavo e ultimo posto. 9.36 La costaricense Maria Paula Alfaro, 17 anni, si esibisce con ‘Lucia’, brano di David Bisbal. 9.35 Arriva il primo punteggio superiore al 90.0000 di giornata. Complessivo di 90.9382 (Esecuzione 27.7000, Impressione 28.0000, Elementi 35.2382). 9.32 Arriva una delle candidate al podio: è l’ucraina, che si esibisce sulle note di Twilight City. 9.30 Seconda per un soffio la canadese Lamothe. Risultato di 83.1821 (25.0000 Esecuzione, 25.3000 Impressione, 32.8821 Elementi). 9.27 Sesta atleta in gara, la canadese Audrey Lamothe, con una canzone del monumento nazionale Michael Bublé, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA9.06 72.2373 il punteggio di Clara Ternstrom. Tocca alla britannica Kate Shortman che si esibisce su 'Purple Rain' di Prince. 9.05 Chiusa la prova della Ternstrom, si attende qualche momento LIVE - Nuoto sincronizzato, duo tecnico Mondiali Budapest 2022: preliminari in DIRETTA Ad aprire il programma della rassegna iridata sarà il nuoto artistico: subito in vasca per l'Italia Linda Cerruti. L'appuntamento è a partire dalle ore 9.00 italiane di venerdì 17 giugno. La DIRETTA testuale del duo tecnico di nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022: tutti gli aggiornamenti e i risultati live