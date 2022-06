LIVE Nuoto artistico | Europei 2022 in DIRETTA | fra poco il solo tecnico | c’è Linda Cerruti

(Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 Ventisei atlete in gara in questa prima sfida preliminare. Fra di loro anche, che scenderà in acqua per tredicesima. 8.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella prima giornata dei Mondiali didi Budapest. Ad aprire il programma sarà quest’oggi il, con il. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella prima giornata dei Mondiali dipresso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita. Prima giornata dedicata al: si comincia con i preliminari del ...

Pubblicità

OA_Sport : Iniziano i Mondiali di nuoto di Budapest, ad aprire la kermesse internazionale il nuoto artistico con il solo tecni… - giudith95 : @uundefedeted eccoci live pt 730302837 - xiwsa_edits : No ma domani inizia il mondiale di nuoto presto di nuovo con live con l'italnuoto - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Risultati del Meeting Nazionale Città di Terni. Live Streaming -

Nuoto•com

...20 - Boss in incognito 23:30 - Back2Back - Speciale Let's play 00:50 - I lunatici 01:30 -...40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 - LA SCELTA - THE CHOICE - 1 PARTE Italia 1 18:22 - STUDIO APERTO18:...In una recentesu Facebook, Vita da Mamma ha parlato dell'argomento congestione cause e ... in caso di attività, come per esempio ilsportivo, il sangue verrebbe richiamato in periferia "... Risultati dal XIX Meeting Città di Cosenza. Live Streaming Ad aprire il programma della rassegna iridata sarà il nuoto artistico: subito in vasca per l’Italia Linda Cerruti. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 italiane di venerdì 17 giugno. Sportface.it ...La DIRETTA testuale del duo tecnico di nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022: tutti gli aggiornamenti e i risultati live ...