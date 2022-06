LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: è il momento del duo tecnico con Cerruti e Ferro (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 In gara per l’Italia ci sarà la premiata ditta Cerruti/Ferro. 12.45 Bentornati amici di OA Sport. È il momento del duo tecnico. 11.10 Si chiude qui la prima gara di questa giornata dei Mondiali di Nuoto artistico di Budapest 2022. Ci rivediamo alle 13.00 per la gara del duo tecnico. 11.09 Le altre qualificate alla finale: la statunitense Anita Alvarez (85.4685), la britannica Kate Shortman (83.8324), la francese Oriane Jaillardon (83.6928), la messicana Joana Jimenez Garcia (83.1988), la canadese Audrey Lamothe (83.1821), la tedesca Marlene Bojer (80.8648) e la coreana Riyoung Lee (80.5753). 11.07 Nella lotta al terzo posto possiamo inserire anche l’austriaca Vasiliki ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 In gara per l’Italia ci sarà la premiata ditta. 12.45 Bentornati amici di OA Sport. È ildel duo. 11.10 Si chiude qui la prima gara di questa giornata dei Mondiali didi Budapest. Ci rivediamo alle 13.00 per la gara del duo. 11.09 Le altre qualificate alla finale: la statunitense Anita Alvarez (85.4685), la britannica Kate Shortman (83.8324), la francese Oriane Jaillardon (83.6928), la messicana Joana Jimenez Garcia (83.1988), la canadese Audrey Lamothe (83.1821), la tedesca Marlene Bojer (80.8648) e la coreana Riyoung Lee (80.5753). 11.07 Nella lotta al terzo posto possiamo inserire anche l’austriaca Vasiliki ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: buona prova della Cerruti seconda parziale dietro la Fiedina -… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: in vetta Marta Fiedina si avvicina il momento di Linda Cerruti -… - OA_Sport : Iniziano i Mondiali di nuoto di Budapest, ad aprire la kermesse internazionale il nuoto artistico con il solo tecni… - giudith95 : @uundefedeted eccoci live pt 730302837 - xiwsa_edits : No ma domani inizia il mondiale di nuoto presto di nuovo con live con l'italnuoto -