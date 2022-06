LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti terza, la Platanioti la supera per un nonnulla (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Ora in acqua la giovanissima francese Oriane Jaillardon, solo sedici anni per lei. 10.29 La Platanioti supera Linda Cerruti per un’inezia. Punteggio di 88.6163 per la greca, che si mette avanti all’azzurra grazie ai due decimi in più negli elementi (34.6163 contro 34.4075). La Cerruti può giocarsela. 10.25 Adesso è il turno di Evangelia Platanioti, altra atleta che va a caccia di una medaglia. RIcordiamo che è stata argento agli ultimi Europei in questa disciplina, alle spalle della Fiedina. 10.23 Qualche piccolo errore per la Alexandri, che è terza in 87.9133. Poco dietro Linda Cerruti, ma prende qualcosa in più sugli elementi (34.7133). 10.21 Ora tocca all’austriaca ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Ora in acqua la giovanissima francese Oriane Jaillardon, solo sedici anni per lei. 10.29 LaLindaper un’inezia. Punteggio di 88.6163 per la greca, che si mette avanti all’azzurra grazie ai due decimi in più negli elementi (34.6163 contro 34.4075). Lapuò giocarsela. 10.25 Adesso è il turno di Evangelia, altra atleta che va a caccia di una medaglia. RIcordiamo che è stata argento agli ultimiin questa disciplina, alle spalle della Fiedina. 10.23 Qualche piccolo errore per la Alexandri, che èin 87.9133. Poco dietro Linda, ma prende qualcosa in più sugli elementi (34.7133). 10.21 Ora tocca all’austriaca ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: buona prova della Cerruti seconda parziale dietro la Fiedina -… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: in vetta Marta Fiedina si avvicina il momento di Linda Cerruti -… - OA_Sport : Iniziano i Mondiali di nuoto di Budapest, ad aprire la kermesse internazionale il nuoto artistico con il solo tecni… - giudith95 : @uundefedeted eccoci live pt 730302837 - xiwsa_edits : No ma domani inizia il mondiale di nuoto presto di nuovo con live con l'italnuoto -