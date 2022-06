LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro si inseriscono al secondo posto provvisorio, prime le cinesi Wang (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 È il turno delle israeliane Eden Blecher e Shelly Bobritsky. 13.50 89.4116 il punteggio di Cerruti e Ferro (Esecuzione 26.8000, Impressione 27.300, Elementi 35.3116). Le due azzurre si inseriscono al secondo posto e si assicurano un posto in finale. 13.48 Bella prova delle italiane. Attendiamo ora il punteggio. 13.45 È il momento di Cerruti e Ferro! La musica scelta dalle due azzurre è A little party never killed nobody, di Fergie, Q Tip e GoonRock con la coreografia curata da Svetlana Romashina. 13.43 Blake e Culic chiudono con 64,5435. Punteggio basso quello delle maltesi. 13.40 Tocca alle maltesi Thea Blake e Ana Culic. Poi scenderanno finalmente in acqua le italiane ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 È il turno delle israeliane Eden Blecher e Shelly Bobritsky. 13.50 89.4116 il punteggio di(Esecuzione 26.8000, Impressione 27.300, Elementi 35.3116). Le due azzurre siale si assicurano unin finale. 13.48 Bella prova delle italiane. Attendiamo ora il punteggio. 13.45 È il momento di! La musica scelta dalle due azzurre è A little party never killed nobody, di Fergie, Q Tip e GoonRock con la coreografia curata da Svetlana Romashina. 13.43 Blake e Culic chiudono con 64,5435. Punteggio basso quello delle maltesi. 13.40 Tocca alle maltesi Thea Blake e Ana Culic. Poi scenderanno finalmente in acqua le italiane ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: grande punteggio delle cinesi Wang tra poco Cerruti e Ferro - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: buona prova della Cerruti seconda parziale dietro la Fiedina -… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: in vetta Marta Fiedina si avvicina il momento di Linda Cerruti -… - OA_Sport : Iniziano i Mondiali di nuoto di Budapest, ad aprire la kermesse internazionale il nuoto artistico con il solo tecni… - giudith95 : @uundefedeted eccoci live pt 730302837 -