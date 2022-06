LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro seconde, ora tocca alle altre 16 coppie (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 È il turno delle costaricensi Maria Paula Alfaro e Anna Mitinian. 16.45 E infatti il punteggio è davvero alto! Le gemelle Alexandri totalizzano 90.2869 (Esecuzione 27.4000, Impressione 27.2000, Elementi 35.6869) e vanno davanti all’Italia in seconda posizione. 16.41 È il momento delle austriache Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri, una delle coppie favorite per andare a medaglia. 16.40 Ottavo posto per Verbena e Zonzini con 78.7143 (24.0000, 23.7000, 31.0143). 16.39 Qualche imprecisione per le sammarinesi. Si attende il punteggio. 16.35 Ora tocca a Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. Le due sammarinesi hanno partecipato pochi giorni fa ai campionati italiani a Savona dove hanno chiuso al secondo posto. 16.34 De Brouwer e Steenbeek sono quarte con 85.5859 (25.8000, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.47 È il turno delle costaricensi Maria Paula Alfaro e Anna Mitinian. 16.45 E infatti il punteggio è davvero alto! Le gemelle Alexandri totalizzano 90.2869 (Esecuzione 27.4000, Impressione 27.2000, Elementi 35.6869) e vanno davanti all’Italia in seconda posizione. 16.41 È il momento delle austriache Anna-Maria Alexandri e Eirini Alexandri, una dellefavorite per andare a medaglia. 16.40 Ottavo posto per Verbena e Zonzini con 78.7143 (24.0000, 23.7000, 31.0143). 16.39 Qualche imprecisione per le sammarinesi. Si attende il punteggio. 16.35 Oraa Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. Le due sammarinesi hanno partecipato pochi giorni fa ai campionati italiani a Savona dove hanno chiuso al secondo posto. 16.34 De Brouwer e Steenbeek sono quarte con 85.5859 (25.8000, ...

