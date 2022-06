LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro seconde dietro le cinesi Wang, alle 16:30 le altre 16 coppie (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 La nostra DIRETTA LIVE scritta per il momento termina qui. L’appuntamento è ora per le 16:30 per la seconda parte dei preliminari del duo tecnico: vietato mancare! 14.22 ECCO LA TOP 5 DOPO LE PRIME 16 coppie: 1. Liuyi Wang e Qianyi Wang (CHN) 92.6378 punti (27.900, 28.0000, 36.7378)2. Linda Cerruti e Costanza Ferro (ITA) 89.4116 punti (26.8000, 27.300, 35.3116) 3. Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia (MEX) 85.6160 punti (26.0000, 26.1000, 33.5160) 4. Kate Shortman e Isabelle Thorpe (GBR) 84.8081 punti (25.5000, 25.8000, 33.5081) 5. Eden Blecher e Shelly Bobritsky (ISR) 84.0556 punti (25.4000, 25.5000, 33.1556) 14.20 Si chiude dunque qui la prima parte dei preliminari del duo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 La nostrascritta per il momento termina qui. L’appuntamento è ora per le 16:30 per la seconda parte dei preliminari del duo tecnico: vietato mancare! 14.22 ECCO LA TOP 5 DOPO LE PRIME 16: 1. Liuyie Qianyi(CHN) 92.6378 punti (27.900, 28.0000, 36.7378)2. Lindae Costanza(ITA) 89.4116 punti (26.8000, 27.300, 35.3116) 3. Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia (MEX) 85.6160 punti (26.0000, 26.1000, 33.5160) 4. Kate Shortman e Isabelle Thorpe (GBR) 84.8081 punti (25.5000, 25.8000, 33.5081) 5. Eden Blecher e Shelly Bobritsky (ISR) 84.0556 punti (25.4000, 25.5000, 33.1556) 14.20 Si chiude dunque qui la prima parte dei preliminari del duo ...

