LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Cerruti e Ferro scalano al quarto posto, ora le ultime due coppie (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Vanno ora in scena le tedesche Marlene Bojer e Michelle Zimmer. 17.40 Alvarez e Field totalizzano 85.5281 punti (25.8000, 26.3000, 33.4281) e si inseriscono in settima posizione. 17.39 Non proprio perfetta la routine delle statunitensi. Attendiamo il punteggio. 17.36 Attenzione ora alle statunitensi Anita Alvarez e Megumi Field. 17.35 18° posto per Ceballos Correa e Roa Bernal con 74.3560. 17.31 Mancano ancora quattro coppie. La prima ad andare in scena è quella composta dalle colombiane Melisa Ceballos Correa e Estefania Roa Bernal. 17.30 Soh e Yong vanno in 13ma posizione con 78.4116. Non disputeranno la finale ma rimane comunque una buona prova. 17.27 La routine numero 28 è quella di Singapore con Debbie Soh e Miya Yong. 17.25 Dodicesime Catharino e Miccuci con ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 Vanno ora in scena le tedesche Marlene Bojer e Michelle Zimmer. 17.40 Alvarez e Field totalizzano 85.5281 punti (25.8000, 26.3000, 33.4281) e si inseriscono in settima posizione. 17.39 Non proprio perfetta la routine delle statunitensi. Attendiamo il punteggio. 17.36 Attenzione ora alle statunitensi Anita Alvarez e Megumi Field. 17.35 18°per Ceballos Correa e Roa Bernal con 74.3560. 17.31 Mancano ancora quattro. La prima ad andare in scena è quella composta dalle colombiane Melisa Ceballos Correa e Estefania Roa Bernal. 17.30 Soh e Yong vanno in 13ma posizione con 78.4116. Non disputeranno la finale ma rimane comunque una buona prova. 17.27 La routine numero 28 è quella di Singapore con Debbie Soh e Miya Yong. 17.25 Dodicesime Catharino e Miccuci con ...

