LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: buona prova della Cerruti, seconda parziale dietro la Fiedina (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Un po' di Italia in acqua: c'è la sammarinese Jasmine Verbena con le Quattro Stagioni di Vivaldi. 1011 Decimo posto per la cubana Alpajon Reyes, con il punteggio di 68.6381 (20.4000, 20.9000, 27.3361). 10.08 Siamo nella seconda metà di gara, tocca alla cubana Gabriela Alpajon Reyes. 10.07 Secondo posto per la Cerruti! Punteggio di 88.6075 (27.3000, 26.9000, 34.4075), solo l'ucraina Marta Fiedina ha fatto meglio. Dovrebbe ampiamente bastare per essere tra le migliori 12. 10.06 Bella la prova di Linda, che dovrebbe bastare per l'accesso in finale. 10.04 L'azzurra si esibisce su Gift of the Gods dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreeografia di Vlada Chigireva. 10.03 Ma ora è il momento che tutti aspettavamo: tocca a Linda

