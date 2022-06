LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Austria e Giappone fanno meglio dell’Italia, Cerruti e Ferro scalano al quarto posto (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Soh e Yong vanno in 13ma posizione con 78.4116. Non disputeranno la finale ma rimane comunque la buona prova. 17.27 La routine numero 28 è quella di Singapore con Debbie Soh e Miya Yong. 17.25 Dodicesime Catharino e Miccuci con 78.4679. Le due brasiliane quasi sicuramente non riusciranno a strappare il pass per la finale. 17.22 È il momento delle brasiliane Jullia Catharino e Laura Miccuci. 17.20 70.1780 il punteggio di Telci e Ungor. Le due turche si inseriscono in 19ma posizione. 17.16 Tocca alle turche Selin Telci ed Ece Ungor. 17.15 Niente da fare per le thailandesi. Pongsuwan e Songpan finiscono in 21ma posizione con 66.5138. 17.11 Vanno in scena le thailandesi Pongpimporn Pongsuwan e Supitchaya Songpan. 17.09 Decima posizione per Grosvenor e Varesio con 79.9267 (24.2000, 24.1000, 31.6267). Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30 Soh e Yong vanno in 13ma posizione con 78.4116. Non disputeranno la finale ma rimane comunque la buona prova. 17.27 La routine numero 28 è quella di Singapore con Debbie Soh e Miya Yong. 17.25 Dodicesime Catharino e Miccuci con 78.4679. Le due brasiliane quasi sicuramente non riusciranno a strappare il pass per la finale. 17.22 È il momento delle brasiliane Jullia Catharino e Laura Miccuci. 17.20 70.1780 il punteggio di Telci e Ungor. Le due turche si inseriscono in 19ma posizione. 17.16 Tocca alle turche Selin Telci ed Ece Ungor. 17.15 Niente da fare per le thailandesi. Pongsuwan e Songpan finiscono in 21ma posizione con 66.5138. 17.11 Vanno in scena le thailandesi Pongpimporn Pongsuwan e Supitchaya Songpan. 17.09 Decima posizione per Grosvenor e Varesio con 79.9267 (24.2000, 24.1000, 31.6267). Le ...

