LIVE Menegatti/Gottardi-Brandie/Bukovec, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: le azzurre sognano l’impresa (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca degli ottavi di finale femminili: Menegatti/Gottardi-Bianchin/Scampoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale femminili del Mondiale di Beach volley 2022 a Roma tra Menegatti/Gottardi e Brandie/Bukovec. Le azzurre hanno un sogno: arrivare dove nessuna coppia italiana è mai riuscita ad approdare: alla semifinale di un Mondiale. Già aver raggiunto i quarti (eguagliato il miglior risultato di sempre in italia) è stata una grande impresa per le italiane che ora hanno poco da perdere, partendo sfavorite contro le canadesi, e dunque potranno giocare senza grossi patemi. Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca degli ottavi di finale femminili:-Bianchin/Scampoli Buonasera e benvenuti alladella sfida valida per i quarti di finale femminili del Mondiale divolleya Roma tra. Lehanno un sogno: arrivare dove nessuna coppia italiana è mai riuscita ad approdare: alla semifinale di un Mondiale. Già aver raggiunto i quarti (eguagliato il miglior risultato di sempre in italia) è stata una grande impresa per le italiane che ora hanno poco da perdere, partendo sfavorite contro le canadesi, e dunque potranno giocare senza grossi patemi. Le ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Menegatti-Gottardi-Bukovec-Brandie: quarti Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - #Menegatti-Gottardi-… - infoitsport : LIVE Bianchin/Scampoli-Menegatti/Gottardi 0-2, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: Menegatti per la terza volta ai quar… - zazoomblog : LIVE Bianchin-Scampoli-Menegatti-Gottardi 0-1 Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: Gottardi chiude il primo set 23-25 -… - zazoomblog : LIVE Bianchin-Scampoli-Menegatti-Gottardi 0-1 Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: Gottardi chiude il primo set 23-25 -… - zazoomblog : LIVE – Menegatti-Gottardi-Scampoli-Bianchin 0-0 (19-20): ottavi Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA -… -