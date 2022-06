LIVE Italia-Rep. Dominicana 3-2, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre spente, ma si salvano. 17 punti per Guerra (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia 1.28: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani alle 20 per Italia-Germania. Buonanotte 1.26: In casa Italia 17 punti per Guerra, 11 punti a testa per una spenta Nwakalor e Degradi. Egonu praticamente solo nel tie break ha messo a segno 8 punti. Per le caraibiche Pena top scorer con 20 punti, B. Martinez 17, Ga. Gonzalez 16, J. Martinez 11 punti 1.24: Partita in altalena delle azzurre che hanno giocato discretamente nel primo, nel terzo set e nel quinto set ma sono state letteralmente surclassate nel secondo e nel quarto, dominati dalla Repubblica Dominicana che ha giocato una ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’1.28: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani alle 20 per-Germania. Buonanotte 1.26: In casa17per, 11a testa per una spenta Nwakalor e Degradi. Egonu praticamente solo nel tie break ha messo a segno 8. Per le caraibiche Pena top scorer con 20, B. Martinez 17, Ga. Gonzalez 16, J. Martinez 111.24: Partita in altalena delleche hanno giocato discretamente nel primo, nel terzo set e nel quinto set ma sono state letteralmente surclassate nel secondo e nel quarto, dominati dalla Repubblicache ha giocato una ...

