LIVE Italia-Rep. Dominicana 2-2, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre surclassate nel quarto set, 16-25 (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Attacco vincente di J. Gonzalez 16-25 Mano out di Ga. Gonzalez e si chiude un quarto set incommentabile. azzurre demolite 16-24 Errore al servizio Dominicana 15-24 Mano out di Pena da zona 4 15-23 Errore al servizio Dominicana 14-23 Errore di Bosio. Italia in bambola 14-22 B. Martinez in diagonale lunga 14-21 Errore al servizio Dominicana 13-21 Altro pallonetto di Ga. Gonzalez da zona 2 13-20 Il muro di Ge. Martinez 13-19 Il pallonetto di Ga. Gonzalez da seconda linea 13-18 La palla spinta di Bosetti da zona 4 12-18 Il muro di Ge. Gonzalez su Egonu che non è ancora entrata in partita 12-17 Vincente B. Martinez da zona 4 12-16 Murooooooooooooo Bonifacioooooooooooo 11-16 Primo tempo Bonifacio 10-16 L’errore ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Attacco vincente di J. Gonzalez 16-25 Mano out di Ga. Gonzalez e si chiude unset incommentabile.demolite 16-24 Errore al servizio15-24 Mano out di Pena da zona 4 15-23 Errore al servizio14-23 Errore di Bosio.in bambola 14-22 B. Martinez in diagonale lunga 14-21 Errore al servizio13-21 Altro pallonetto di Ga. Gonzalez da zona 2 13-20 Il muro di Ge. Martinez 13-19 Il pallonetto di Ga. Gonzalez da seconda linea 13-18 La palla spinta di Bosetti da zona 4 12-18 Il muro di Ge. Gonzalez su Egonu che non è ancora entrata in partita 12-17 Vincente B. Martinez da zona 4 12-16 Murooooooooooooo Bonifacioooooooooooo 11-16 Primo tempo Bonifacio 10-16 L’errore ...

Pubblicità

XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 2-1 Nations League volley femminile in DIRETTA: caraibiche in fuga nel quarto set 7-11… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 1-1 Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre discontinue le caraibiche pareg… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 1-0 Nations League volley femminile in DIRETTA: caraibiche in vantaggio nel secondo set… - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 0-0 (20-19): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Repubblica… -