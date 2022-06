LIVE Italia-Germania 3-0, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre soffrono ma battono le tedesche (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37: Per questa sera è tutto, appuntamento a domani con Italia-Brasile sempre alle 20. Grazie per averci seguito e buona serata 21.36: Per l’Italia 22 punti per Egonu e 11 punti per Bosetti che si prende anche la palma di migliore in campo. Per la Germania 13 punti per Orthmann e 11 per Alsmeier 21.34: le azzurre rispetto a ieri sono cresciute in battuta, in ricezione e anche a muro, poi ci ha pensato Egonu, nonostante qualche errore, a fare la differenza 21.33: L’Italia batte in tre set le tedesche che sono state avanti per lunghi tratti del match ma nel finale di ogni parziale l’Italia ha sempre alzato il LIVEllo e alla fine ha conquistato un successo prezioso che potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.37: Per questa sera è tutto, appuntamento a domani con-Brasile sempre alle 20. Grazie per averci seguito e buona serata 21.36: Per l’22 punti per Egonu e 11 punti per Bosetti che si prende anche la palma di migliore in campo. Per la13 punti per Orthmann e 11 per Alsmeier 21.34: lerispetto a ieri sono cresciute in battuta, in ricezione e anche a muro, poi ci ha pensato Egonu, nonostante qualche errore, a fare la differenza 21.33: L’batte in tre set leche sono state avanti per lunghi tratti del match ma nel finale di ogni parziale l’ha sempre alzato illlo e alla fine ha conquistato un successo prezioso che potrebbe ...

