LIVE Italia-Germania 2-0, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre vincono il secondo set in rimonta, 25-22 (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Vincente Egonu da seconda linea 2-5 Il muro di Scholzl 2-4 Vincente Alsmeier da seconda linea 2-3 Il muro di Kastner 2-2 Vincente Alsmeier da zona 2 2-1 Murooooooooooooooo Malinooooooooooooooov 1-1 La fast di Chirichella 0-1 Il muro di Scholzl 25-22 Chiude Bosetti con un muro dopo la pipe di Egonu! L’Italia si porta avanti 2-0 Rientra Bosetti Un problema per Bosetti, costretta ad uscire dal campo 24-22 Errore al servizio Italia 24-21 La palla spinta di Bosetti da zona 4 23-21 In rete il pallonetto di Egonu da zona 2 23-20 Tra muro e rete l’attacco di Bosetti da zona 4 22-20 La fast di Weitzel 22-19 Diagonale strettissima di Egonu che colpisce al volto Kastner, che botta! 21-19 Il pallonetto di Egonu 20-19 Errore di Degradi sulla free ball, che occasione persa 20-18 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Vincente Egonu da seconda linea 2-5 Il muro di Scholzl 2-4 Vincente Alsmeier da seconda linea 2-3 Il muro di Kastner 2-2 Vincente Alsmeier da zona 2 2-1 Murooooooooooooooo Malinooooooooooooooov 1-1 La fast di Chirichella 0-1 Il muro di Scholzl 25-22 Chiude Bosetti con un muro dopo la pipe di Egonu! L’si porta avanti 2-0 Rientra Bosetti Un problema per Bosetti, costretta ad uscire dal campo 24-22 Errore al servizio24-21 La palla spinta di Bosetti da zona 4 23-21 In rete il pallonetto di Egonu da zona 2 23-20 Tra muro e rete l’attacco di Bosetti da zona 4 22-20 La fast di Weitzel 22-19 Diagonale strettissima di Egonu che colpisce al volto Kastner, che botta! 21-19 Il pallonetto di Egonu 20-19 Errore di Degradi sulla free ball, che occasione persa 20-18 ...

