LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Van Eetvelt vince sul Colle della Fauniera! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della tappa DI oggi DEL Giro DI SVIZZERA DALLE 14.00 15.51 Lenny Martinez si prende il secondo posto. 15.50 LENNERT VAN Eetvelt vince IN CIMA AL Colle della Fauniera! 15.46 Ultimo chilometro per Van Eetvelt! Il gruppo Maglia Rosa ha recuperato fortemente: ora è a meno di 3?. 15.44 Mancano 2 km all’arrivo: Van Eetvelt viaggia in solitaria. Martinez è a 1’26”. 15.40 Van Eetvelt cerca il colpaccio: tappa e maglia, visto che ora il gruppo Maglia Rosa è segnalato a più di 3?. 15.35 In questo momento Van Eetvelt è ai 5 km dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 15.51 Lenny Martinez si prende il secondo posto. 15.50 LENNERT VANIN CIMA AL15.46 Ultimo chilometro per Van! Il gruppo Maglia Rosa ha recuperato fortemente: ora è a meno di 3?. 15.44 Mancano 2 km all’arrivo: Vanviaggia in solitaria. Martinez è a 1’26”. 15.40 Vancerca il colpaccio:e maglia, visto che ora il gruppo Maglia Rosa è segnalato a più di 3?. 15.35 In questo momento Vanè ai 5 km dal ...

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: salita della Fauniera! Se ne va in solitaria Van Eetvelt - #d’Ita… - infoitsport : LIVE Giro d'Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: sono 21 gli uomini in avanscoperta. Gruppo a meno di due minuti - giroditaliau23 : Ci stiamo muovendo in direzione Colle della Fauniera. La connessione internet in Cima al Colle è difficile/assente.… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: ci sono 23 uomini al comando della frazione. Gruppo a 1? - #d’Ita… - S13R0X : #eurosportciclismo domanda per i commentatori: seguendo live il giro di Slovenia ho notato nella funga la presenza… -