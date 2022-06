LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: salita della Fauniera! Se ne va in solitaria Van Eetvelt (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della tappa DI oggi DEL Giro DI SVIZZERA DALLE 14.00 15.10 Lenny Martinez della Groupama FDJ, attuale maglia azzurra, prova ad allungare fra i migliori in classifica. 15.08 Se ne va in solitaria Van Eetvelt (Lotto Soudal). 15.05 Al comando restano in due, mentre continua l’ascesa del Fauniera: Vinokourov e Van Eetvelt 15.00 Meno di 14 km al traguardo. 14.57 Restano solo in 9 al comando! 14.53 In tanti si staccano dal gruppo di testa. 14.50 Sono 18 i km alla conclusione: i fuggitivi viaggiano con un 1 minuto di vantaggio sul gruppo. 14.47 Media di corsa: 45,1 km/h. 14.44 Si parte! E’ il momento della ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 15.10 Lenny MartinezGroupama FDJ, attuale maglia azzurra, prova ad allungare fra i migliori in classifica. 15.08 Se ne va inVan(Lotto Soudal). 15.05 Al comando restano in due, mentre continua l’ascesa del Fauniera: Vinokourov e Van15.00 Meno di 14 km al traguardo. 14.57 Restano solo in 9 al comando! 14.53 In tanti si staccano dal gruppo di testa. 14.50 Sono 18 i km alla conclusione: i fuggitivi viaggiano con un 1 minuto di vantaggio sul gruppo. 14.47 Media di corsa: 45,1 km/h. 14.44 Si parte! E’ il momento...

