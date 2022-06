LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vlasov si ritira per Covid, abbandona anche la UAE! Aggiornamenti dalle 14.00 (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro D’ITALIA U23 dalle 13.30 PIoggiA DI RITIRI PER Covid: abbandonaNO Vlasov, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES ritiraTA Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati del ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro di Svizzera 2022! Si riparte dal successo di Aleksandr Vlasov che gli è valso anche la maglia di leader. oggi finalmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELD’ITALIA U2313.30 PIA DI RITIRI PERNO, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATESTA Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati del ciclismo, buongiorno e benvenute/i alladella sestadeldi! Si riparte dal successo di Aleksandrche gli è valsola maglia di leader.finalmente ...

Pubblicità

90Naoto : RT @Bardiani_CSF: ?? Oggi in programma: ????? ???? Giro d'Italia U23, tappa6, con arrivo per scalatori a Colle Fauniera. ?? Martin Marcellusi sa… - iKissHueningkai : sto vedendo la live di yeonjun e beomgyu mentre sono in giro per i negozi e sto ridendo con le lacrime penseranno che sono pazza - SEIGNEURLouis : RT @Bardiani_CSF: ?? Oggi in programma: ????? ???? Giro d'Italia U23, tappa6, con arrivo per scalatori a Colle Fauniera. ?? Martin Marcellusi sa… - luigisglow : colazione qui fuori battiti live per assicurarsi la prima fila, altro giro altra corsa.?? @StrangisLuigi #amici21… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ?? Oggi in programma: ????? ???? Giro d'Italia U23, tappa6, con arrivo per scalatori a Colle Fauniera. ?? Martin Marcellusi sa… -