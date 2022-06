LIVE – Giorgi-Haddad Maia 2-0, quarti di finale Wta Birmingham 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 17 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Giorgi-Haddad Maia, incontro valevole per i quarti di finale del torneo Wta 250 di Birmingham 2022. Non sarà assolutamente facile contro la potente brasiliana, in grossa fiducia dopo la rimonta completata nel primo pomeriggio ai danni di Magdalena Frech nel loro match sospeso ieri sera per oscurità. La polacca partiva da un vantaggio di 4-2 nel terzo set e, sopra 6-5, ha fallito l’occasione di servire per l’incontro prima di vedersi sbarrare la strada al tie-break. Alla fine ad avere la meglio è stata la sudamericana, che la scorsa settimana ha anche trionfato a Nottingham. Camila, date queste premesse, partirà leggermente sfavorita nei pronostici. Il LIVEllo tecnico espresso negli ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo Wta 250 di. Non sarà assolutamente facile contro la potente brasiliana, in grossa fiducia dopo la rimonta completata nel primo pomeriggio ai danni di Magdalena Frech nel loro match sospeso ieri sera per oscurità. La polacca partiva da un vantaggio di 4-2 nel terzo set e, sopra 6-5, ha fallito l’occasione di servire per l’incontro prima di vedersi sbarrare la strada al tie-break. Alla fine ad avere la meglio è stata la sudamericana, che la scorsa settimana ha anche trionfato a Nottingham. Camila, date queste premesse, partirà leggermente sfavorita nei pronostici. Illlo tecnico espresso negli ...

Pubblicità

OA_Sport : Fra poco Camila Giorgi e Beatriz Haddad Maia si sfideranno per un posto nella semifinale del torneo WTA di Birmingh… - infoitsport : LIVE - Giorgi-Haddad Maia, quarti di finale Wta Birmingham 2022: RISULTATO in DIRETTA - solounastella : RT @SSportNetwork: #SuperSportLIVE #Tennis Vittorie in rimonta per #Berrettini e #Giorgi al #Queens e a #Birmingham contro #Kudla e #Davis:… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis Vittorie in rimonta per #Berrettini e #Giorgi al #Queens e a #Birmingham contro #Kudla e… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Davis 3-6 7-5 6-2, Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: in rimonta l'azzurra stacca il pass per i qua… -