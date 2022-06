LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: alle ore 23.00 il via alle FP2, Leclerc con una nuova power-unit (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Non male il primo approccio di Mercedes, confermatasi terza forza in campo alle spalle delle solite Red Bull e Ferrari (al netto dell’incognita Alpine), tuttavia la W13 subisce un porpoising molto accentuato anche in Canada e quindi potrebbe profilarsi un weekend complesso nella gestione del set-up. 22.39 Degno di nota il potenziale messo in mostra dalla Alpine di Fernando Alonso, 3° a 373 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio da tutti gli altri piloti della top10. Dati incoraggianti anche nel long-run, “macchiati” però da un carico di benzina decisamente inferiore rispetto al resto della concorrenza. 22.35 Difficile da interpretare il programma di lavoro effettuato in casa Ferrari soprattutto con Charles ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 Non male il primo approccio di Mercedes, confermatasi terza forza in campospdelle solite Red Bull e Ferrari (al netto dell’incognita Alpine), tuttavia la W13 subisce un porpoising molto accentuato anche ine quindi potrebbe profilarsi un weekend complesso nella gestione del set-up. 22.39 Degno di nota il potenziale messo in mostra dalla Alpine di Fernando Alonso, 3° a 373 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio da tutti gli altri piloti della top10. Dati incoraggianti anche nel long-run, “macchiati” però da un carico di benzina decisamente inferiore rispetto al resto della concorrenza. 22.35 Difficile da interpretare il programma di lavoro effettuato in casa Ferrari soprattutto con Charles ...

