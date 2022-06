L’Italia diserta il meeting mondiale sull’abolizione delle armi atomiche E riceve il primo F35 che sgancia le nuove bombe nucleari B61-12

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) La teoria della deterrenza nucleare, messa in discussione dall’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin con tanto di minaccia atomica, non mostra tentennamenti in Italia. Così Roma compie un altro passo in avanti nel suo coinvolgimento nella proliferazione die si conferma uno degli obiettivi più sensibili in caso di conflitto allargato. Il 16 giugno, alla base Nato di Ghedi è stato consegnato ilcacciabombardiere F-35 che l’Aeronautica Militare ha deciso di dare in dotazione al gruppo dei Diavoli Rossi. Una consegna dall’alto valore simbolico, dato che si tratta delmezzo in grado di bombardare con la nuova versione diB61-12. Intanto, dal 21 al 23 giugno decine di Stati mondiali si ritroveranno per un incontro alle Nazioni Unite a ...