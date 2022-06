L’Isola dei Famosi 16 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 23 | “Lory show!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 17 giugno 2022)è tornata in studio e pur di essere protagonista da subito, ha fatto una magia e ha fatto saltare il collegamento con l’Honduras in modo da entrare alle 22 e non all’una come tutti quelli che l’hanno preceduta! Che queen. Appena è entrata come prima cosa ha dato l’assoluzione a Vladimir, concedendole il perdono per averla attaccata troppo durante il suo percorso al, poi ha mollato il toyboy in diretta reo di non averla difesa, quando un branco di lupi (cit.) l’attaccavano e infine ha parlato dei complimenti gate, uscendone alla grande quando io pensavo che sarebbe stata massacrata. Ditemi se non è stata una puntatacentrica questa! Facendo la seria per un minuto, mi è spiaciuto per Marco Cucolo, sia per i calcoli alla colecisti che gli hanno trovato e che lo hanno costretto ad abbandonare il gioco ma soprattutto per il ...