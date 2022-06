L’inflazione «vola» al 5,9%: mai così alta negli ultimi 21 anni (Di venerdì 17 giugno 2022) Il carovita a Bergamo Nuovo record registrato a maggio. Energia e gas segnano +76,6%. Alle stelle anche la spesa. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 giugno 2022) Il carovita a Bergamo Nuovo record registrato a maggio. Energia e gas segnano +76,6%. Alle stelle anche la spesa.

Pubblicità

webecodibergamo : L’inflazione «vola» al 5,9%: mai così alta negli ultimi 21 anni - infoiteconomia : L'inflazione «vola» al 5,9%: mai così alta negli ultimi 21 anni - momperiglia : RT @sardanews: In Sardegna vola l’inflazione: è la terza regione italiana per aumento prezzi - sardanews : In Sardegna vola l’inflazione: è la terza regione italiana per aumento prezzi - infoiteconomia : Vola l’inflazione (+ 6,8%), mai così alta dal 1990 -