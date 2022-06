Ligue 1 | il calendario della stagione 2022 2023 | esordio in trasferta del Psg

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il livello tecnico in1 si è alzato moltissimo negli ultimi anni, anche e soprattutto per la forza economica del Psg. Nell’ultimala squadra di Pochettino ha vinto con ampio margine il titolo, le avversarie non sono state mai in corsa per il primo posto. La corsa Europa è stata, invece, emozionante così come la lotta retrocessione. Il Psg partirà, ancora una volta, con i favori del pronostico. E’ stato ufficializzato ilper la prossima. I campioni in carica dovranno vedersela, nella prima giornata, incontro il Clermont. Il Marsiglia in casa contro il Reims, il Monaco contro lo Strasburgo e il Lille contro l’Auxerre. Ildi1 1ª giornata Angers – Nantes Clermont – PSG Lille – Auxerre Montpellier – ...