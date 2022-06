L'ex Cagliari Suazo | 'Segnatevi questo nome | sarà la sorpresa della Serie B'

Pubblicità

Dopo 11 campionati in Serie A, iltorna a giocare in Serie B: l'ultima volta, nel 2003 - 04, con l'attacco formato da Zola,ed Esposito aveva conquistato la promozione a pari punti con ......si è imposto 3 a 1 al 'Carlo Zoboli' e ha inguaiato ancora di più il Carbonia di Davida tre ... oltre che dele di tante altre squadre, che da circa un anno e mezzo sta combattendo la ... Cagliari, Suazo: “Pavoletti va tenuto per forza e attenzione a Desogus” L’ex attaccante del Cagliari, attuale allenatore del Carbonia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione del club rossoblù Doppia amarezza per David Suazo. Da allenatore del Carbonia ha ...Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, David Suazo ha dato l'ennesima dimostrazione del suo amore verso la Sardegna: "Il cuore è a Cagliari. Ho scelto di viverci con la famiglia. Ora sto valutando cosa ...