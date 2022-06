L’Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina. Probabilmente nel Regno Unito (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Trofeo dell'Eurovision Com’era nell’aria, non sarà l’Ucraina ad ospitare la prossima edizione delL’Eurovision Song Contest. Considerata la guerra ancora in corso con la Russia, malgrado il paese abbia trionfato nell’ultima edizione, l‘EBU ha deciso di affidare l’organizzazione ad un’altra nazionale. L’ESC 2023 potrebbe essere realizzato dal Regno Unito, secondo classificato nell’edizione dello scorso maggio. ” …l’EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con UA:PBC (tv pubblica Ucraina, ndDM) e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza. L’Eurovision Song Contest è una delle produzioni televisive più complesse al ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Trofeo dell'Eurovision Com’era nell’aria, nonl’ad ospitare la prossima edizione del. Considerata la guerra ancora in corso con la Russia, malgrado il paese abbia trionfato nell’ultima edizione, l‘EBU ha deciso di affidare l’organizzazione ad un’altra nazionale. L’ESCpotrebbe essere realizzato dal, secondo classificato nell’edizione dello scorso maggio. ” …l’EBU si è presa il tempo per condurre una valutazione completa e uno studio di fattibilità con UA:PBC (tv pubblica, ndDM) e specialisti di terze parti, anche su questioni di sicurezza.è una delle produzioni televisive più complesse al ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA - rtl1025 : ???? L'#Ucraina ha affermato di non essere d'accordo con la valutazione dello European Broadcasting Union (#EBU) che… - CatelliRossella : L'Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina - Musica - ANSA - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: L'Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina. Per ragioni di sicurezza e organizzative, dice l'organizzazione #ANSA https… - Cosmopolitan_IT : Con un comunicato ufficiale diffuso sui social media, l'organizzazione che gestisce l'Eurovision ha confermato che… -