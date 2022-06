L’Eurogruppo chiude ufficialmente la lunga crisi finanziaria greca

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eurogruppo svoltosi oggi a Lussemburgo ha riconosciutoil ritorno alla normalità per l'economia, dopo la sua lunghissimache era cominciata alla fine del 2009. Il commissario all'Economia Paolo Gentiloni ha presentato il suo quattordicesimo "rapporto di sorveglianza rafforzata" della Commissione sulla Grecia, confermando ai ministri che l'Esecutivo Ue non intende rinnovare questo esercizio dopo la sua scadenza in agosto. Questo, ha detto Gentiloni durante la conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo, "è un passo fondamentale nella normalizzazione dell'economia", e attesta i progressi che ha fatto il Paese. La Commissione considera che la Grecia ha realizzato con successo la maggior parte degli impegni che erano stati concordati nel 2018, con l'ultimo ...