“L’era del mondo dominato dagli Usa è finito per sempre”. Putin tuona da San Pietroburgo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin non sono mai soft, e dal palco del forum economico di San Pietroburgo ha lanciato – ancora una volta – la sua sfida all’occidente e agli Stati Uniti, con parole che non hanno risparmiato nemmeno l’Unione Europea. Putin a San Pietroburgo È arrivato infine l’atteso discorso del presidente Putin alla plenaria del forum di San Pietroburgo, nonostante le difficoltà causate da un attacco hacker, dove non ha risparmiato attacchi agli Stati Uniti e ad i suoi alleati occidentali, Unione Europea in primis: “Nulla sarà come prima, nulla è eterno” – ha detto il presidente della federazione russa. “I nostri partner in Occidente minano intenzionalmente le fondazioni internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu – Le dichiarazioni del presidente russo Vladimirnon sono mai soft, e dal palco del forum economico di Sanha lanciato – ancora una volta – la sua sfida all’occidente e agli Stati Uniti, con parole che non hanno risparmiato nemmeno l’Unione Europea.a SanÈ arrivato infine l’atteso discorso del presidentealla plenaria del forum di San, nonostante le difficoltà causate da un attacco hacker, dove non ha risparmiato attacchi agli Stati Uniti e ad i suoi alleati occidentali, Unione Europea in primis: “Nulla sarà come prima, nulla è eterno” – ha detto il presidente della federazione russa. “I nostri partner in Occidente minano intenzionalmente le fondazioni internazionali in nome delle loro illusioni geopolitiche” ...

Pubblicità

RobertoBurioni : L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo e… - chedisagio : L'unico modo per 'salvare' l'Istituto del referendum è alzare di molto il numero di firme necessarie a presentarlo… - borghi_claudio : L'unico articolo bilanciato. Il PD non vince da nessuna parte ma se uno apre i giornali sembra che il problema sia… - amanda98735991 : RT @DonbassItalia: L'esercito ucraino continua a terrorizzare i civili e ha preso di mira le aree residenziali. “Era [era] un ripostiglio.… - CalcioFinanza : Si chiude l'era #Abramovich e “Tre” resta sponsor del #Chelsea: ripartono le attività di marketing della compagnia… -