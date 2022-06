Lele Blade | vero nome | età | fidanzata | figlio | biografia | canzoni | Instagram

(Di venerdì 17 giugno 2022), anche noto come “il ninja del rap napoletano”, è un celebre artista che ha scelto di dare una propria rilettura personale e moderna alla musica neomelodica tradizionale. Sono già tantissimi i suoi fan, al punto che è stato chiamato tra gli ospiti del maxi-concerto di Gigi D’Alessio per festeggiare i 30 anni di...

Pubblicità

Giu_sta4 : Invochiamo le @santiners_squad e affidiamoci alle due new entry: San Lele Blade e Santa Tasmania! #jeru - PuleoElena : RT @relightmyfirex: BARÚ CHE PASSA DAL CANTARE SDS A TRAVESURAS. E QUANDO QUEST’ESTATE CE LO RITROVEREMO NDERR L’ARENILE A CANTÀ CU LELE BL… - L_B_1998 : Ma Travesuras di Lele Blade l’avete sentita? È famosissima, la senti proprio ovunque #scatarrospace - pochohugme : RT @_GigiDAlessio_: @andreadelogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, @CLEMENTINOIENA, Luché, @massimoalberti, Francesco Merola, @Ros… - cercasivastit : IERI LUI: una diretta con sotto “baby tu me fa ascì crazy” di LELE BLADE OGGI LEI: sponsorizza una MACELLERIA. Io… -

All Music Italia

Martedì 21 giugno: Psicologi, SLF: Yung Snapp -- Vale Lambo - Niko Beatz - Mv Killa, Mr. Hyde, Rico Femiano, Luca Rustici Tango Project, Rosario Miraggio, Dipinto, Federico Di Napoli. ...Il brano di esordio di MV Killa risale al 2014 ed è " Educazione Siberiana ", realizzato in collaborazione con. Negli anni successivi rilascia altri brani con anche videoclip. Nel 2017 ... Lele Blade: in arrivo una nuova versione di “Ambizione”. Ecco le nuove le canzoni della tracklist e i duetti Lele Blade è un rapper napoletano, conosciuto per la canzone Playboy. Ma cos'altro sappiamo ancora di lui I dettagli ...Tutto sulla carriera, vita privata e curiosità del rapper partenopeo MV Killa, pseudonimo di Marcello Valerio.