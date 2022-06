Pubblicità

CORNERNEWS24 : #Calcio - L'Egitto cambia di nuovo ct, esonerato Galal Per risultati negativi solo due mesi dopo il subentro a Queiroz - RIGA_IT : @DaniaFalzolgher Lo stesso vale per l'aumento di fornitura di gas dall'Egitto di Abdel Fattah al-Sïsï... Si cambia… -

Agenzia ANSA

L', senza l'infortunato capitano Mohamed Salah e molti altri giocatori - chiave, era stato battuto per 2 - 0 dall'Etiopia giovedì della settimana scorsa in una partita di qualificazione alla ...Ma la situazione non. Anzi peggiora. Quest'ingerenza non fa altro che aumentare la ... Arabia saudita, Emirati arabi uniti, Sudan, Giordania, Bahran, Kuwait, Qatar,, Marocco e Senegal. Il ... L'Egitto cambia di nuovo ct, esonerato Galal - Calcio (ANSA) - IL CAIRO, 17 GIU - Ehab Galal è stato esonerato dall'incarico di allenatore della Nazionale di calcio egiziana, due mesi dopo ...Per evitare la penuria e l’assalto ai forni, Il Cairo rinuncia a buona parte dei sussidi. Molti cittadini egiziani esclusi protestano, soprattutto gli emigrati.