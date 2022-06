(Di venerdì 17 giugno 2022) Lucia Izzo - In vigore dal 25 giugno 2022 la, promossa dall'ex ministro Costa, che consentirà di riportare a terra i rifiuti accidentalmente raccolti in mare.

Pubblicità

StudioCanu : Legge Salvamare: cosa prevede - StudioCanu : Legge Salvamare: cosa prevede - StudioCataldi : Legge Salvamare: cosa prevede - laleggepertutti : Legge Salvamare: cosa prevede - - Lexugualepertu1 : #Ambiente #DirittoeFisco Legge Salvamare: cosa prevede -

La Legge per Tutti

In vigore dal 25 giugno 2022 la, promossa dall'ex ministro Costa, che consentirà di riportare a terra i rifiuti accidentalmente raccolti in mareDopo anni di stallo, lo scorso maggio è stata approvata la, che consente ai pescatori di portare la plastica recuperata in mare sulla terraferma. Una volta raccolta dalle autorità ... Legge Salvamare: cosa prevede La legge Salvamare, che consente ai pescatori di raccogliere i rifiuti galleggianti e sui fondali e di portali a terra, è stata accolta con grande soddisfazione dalla marineria sambenedettese. Non pot ...Le nuove norme a tutela dell’ambiente per liberare il mare dalla plastica: i pescatori potranno conferire i rifiuti nei porti e i più virtuosi saranno premiati. Il mare è il serbatoio di vita della te ...